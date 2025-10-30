Beylikdüzü'nde yangın faciası: Bedensel engelli kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'da bedensel engelli bir kişi, evde çıkan yangında can verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3’ün katındaki dairede meydana geldi.

Evde eşiyle yaşayan ve o sırada yalnız olan bedensel engelli Teoman Cem Yavaş'ın (59) dairesinden dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangını söndürmek için daireye giren itfaiye ekipleri, Yavaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Yavaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede Yavaş'ın yatağının elektrikli olduğu ve etrafta çok sayıda sigara izmariti bulunduğu tespit edildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye raporu ile ortaya çıkacağı öğrenildi.