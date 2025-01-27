Beylikdüzü’nde alkollü mekanda kavga: 2 ağır yaralı, 3 gözaltı
Beylikdüzü'nde dün gece alkollü mekana giden bir grup, taşkınlık yaparak diğer müşterileri rahatsız etti. Grubu dışarı çıkaran çalışanlar ile alkollü grup arasındaki tartışma, dışarıda kavgaya döndü. Olayda 2 kişi ağır yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.
Olay dün gece geç saatlerde Beylikdüzü Marina’da meydana geldi. İddiaya göre alkollü mekana gelen arkadaş grubu, bir süre sonra taşkınlık yaparak mekandaki diğer müşterileri rahatsız etmeye başladı.
İşletmenin çalışanları, grubu uyararak dışarı çıkarmak isteyince iki taraf arasında tartışma çıktı. Daha sonra dışarı çıkan grup ve çalışanlar arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Polis ekipleri, kavga nedeniyle toplanan kalabalığı dağıtırken, yapılan kontrollerde 2 kişinin ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
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