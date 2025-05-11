Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından yeni görüntü
Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin araç içinden güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Beylikdüzü'nde, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.
METROBÜS KAZASINDAN YENİ GÖRÜNTÜ
Metrobüs kazasına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Metrobüsün içindeki güvenlik kamerası görüntüsünde çarpmanın etkisiyle vatandaşların savrulduğu görülüyor.
Kaza anı şoför mahallinde bulunan kamera tarafından da görüntülendi. Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.
54 KİŞİ TABURCU EDİLDİ, 3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralanan 57 kişiden 54'ünün hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "57 vatandaşımız hastanelerimize nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 54 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 3 vatandaşımızın hastanedeki tedavileri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Güner, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
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