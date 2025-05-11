Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasından yeni görüntü

İstanbul Beylikdüzü'nde, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.

Kaza anı şoför mahallinde bulunan kamera tarafından da görüntülendi. Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.