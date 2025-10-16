Beylikdüzü'ndeki metrobüs köprüsünde yangın

İstanbul Beylikdüzü'nde, metrobüs durağına giden üst geçitteki yürüyen merdivende yangın çıktı.

Beylikdüzü'ndeki metrobüs köprüsünde yangın

Beykent Metrobüs Durağı'na giden üst geçidin Beylikdüzü tarafında çalışma nedeniyle kapalı olan yürüyen merdivende çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, bazı vatandaşlar çevredeki iş yerlerinden buldukları yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti.

Alevlerin söndürülmesi üzerine itfaiye ekipleri geri çevrildi. 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...