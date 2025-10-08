Beylikova Nadir Toprak Elementi Sahası devredilecek mi? DMM'den iddialara yalanlama

Türk madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerden biri olan Beylikova'daki maden sahasının Amerika Birleşik Devletleri'ne devredileceği iddia edildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Eskişehir'de bulunan nadir toprak elementleri sahasına ilişkin iddiayı yalanladı.

"SAHADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Merkezden yapılan açıklamada, alandaki çalışmaların yerli ve milli imkanlarla sürdüğü kaydedildi.

Eti Maden tarafından kurulan pilot tesisin bölgedeki faliyetlerini sürdürdüğü anlatılan açıklamada, "Endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürmektedir." denildi.

Açıklamada, "Aksi yöndeki iddialar, Türkiye'nin stratejik maden politikalarını hedef alan manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir." ifadelerine yer verildi.

BEYLİKOVA'DAKİ NADİR TOPRAK ELEMENTİ SAHASINDA NELER VAR?

Havacılık, savunma ve uzay sanayisi, biyomedikal gibi alanlarda kullanılan nadir toprak elementlerinin keşfedildiği Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki sahada kurulan pilot tesisin açılışı 2023 yılında yapıldı.

Dünyada 800 milyon tonluk rezerve sahip Çin'deki Bayan Obo sahasından sonra 694 milyon ton nadir toprak elementi rezerviyle ikinci sırada bulunan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletmesi'nde çalışmalar sürüyor.