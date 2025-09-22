Beylikova nerede, hangi ile bağlı?

Beylikova, İç Anadolu Bölgesi’nin batısında, Eskişehir’in doğusunda yer almaktadır. İl merkezine yaklaşık 69 kilometre uzaklıkta bulunan ilçe, coğrafi konumu itibarıyla Sakarya Nehri’nin kolları ve verimli tarım arazileriyle çevrilidir. Konumu sayesinde hem tarımsal üretim hem de hayvancılık açısından önemli bir merkez olarak öne çıkar.



BEYLİKOVA HANGİ İLE BAĞLI?



Beylikova, Eskişehir iline bağlı 14 ilçeden biridir. İlçenin doğusunda Ankara sınırına yakın bir konum bulunur. Bu stratejik konumu sayesinde hem Eskişehir şehir merkeziyle hem de çevre illerle ulaşım bağlantısı oldukça rahattır.



BEYLİKOVA'NIN EKONOMİK YAPISI



İlçe ekonomisinin temelini tarım oluşturmaktadır. Buğday, arpa, şeker pancarı ve ayçiçeği en çok yetiştirilen ürünlerdir. Ayrıca hayvancılık da oldukça yaygındır.



Beylikova, dünya çapında dikkat çeken bor ve nadir toprak elementleri açısından önemli rezervlere sahiptir. Bu durum ilçenin stratejik değerini artırmaktadır.