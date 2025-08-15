Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 42 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 42 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışmalarında; Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 kişi "Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştıkları" iddiasıyla soruşturmaya dahil edildi.
Polis ekipleri, "çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında ve Ongun kontrolünde faaliyet gösterdiği" iddiasıyla da 9 kişinin ismini belirledi.
44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin şu ana kadar düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.
TOPLAM 97 TUTUKLU
İBB'ye yönelik ilk operasyonun yapıldığı 19 Mart'tan sonra düzenlenen 8 operasyonda toplam gözaltı sayısı 316'ya yükseldi.
Şu anda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu bulunuyor.
SON OPERASYON REKLAM İHALELERİ İÇİN YAPILMIŞTI
Önceki gün Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son operasyon öncesi reklam ihalelerini mercek altına aldı.
İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerinden ihaleler organize ettiği öne sürüldü.
12 Ağustos Salı günü gözaltına alınan şüpheliler "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanıyor.
İNAN GÜNEY KİMDİR?
Sivaslı bir ailenin çocuğu olan İnan Güney, 1977 yılında dünyaya geldi, Örnektepe’de doğup büyüdü. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında bitiren Güney, tez çalışmasında "Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" üzerine çalıştı.
Siyasete 1995 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda başlayan İnan Güney, ana kademe ilçe yönetim kurulu üyeliği ve eğitim sekreterliği görevlerinde bulundu. 2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevinde bulunan İnan Güney, 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir belediyesi meclis üyeliğini üstlendi. 2020-2022 yılları arasında da CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi olarak görev yaptı.
Mali Müşavir olan İnan Güney, ailesiyle birlikte Beyoğlu’nda elektrik malzemesi ithalat-ihracatı yapan şirketlerin yöneticiliğini yaptı. Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev aldı.
Beyoğlu Belediyesi'nin Cumhuriyet tarihindeki 7. Başkanı olarak seçilen Güney, evli ve üç kız çocuğu babasıdır.
