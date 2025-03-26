Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade veriyor

DELEGE PAZARLIĞI İDDİALARINA YANIT: BÖYLE BİR TOPLANTIDA BULUNMADIM



Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e ait olduğu öne sürülen ve seçimde delege pazarlığı yapıldığına ilişkin bazı ses kayıtları sosyal medyaya düşmüş, Güney bu kaydın kendine ait olmadığını açıklamıştı.



Güney, “İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir.” açıklamasında bulunmuştu.