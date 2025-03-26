Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade veriyor
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi.
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.
Güney savcıya ifade veriyor.
İNAN GÜNEY NEYLE SUÇLANIYOR?
Güney’ın ifadesinin alındığı soruşturma, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde hile yapıldığı iddialarına yönelik yürütülüyor.
Savcılık, kongreye hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddiasıya soruşturma başlatmıştı.
Güney bu soruşturmada şüpheli olarak yer alıyor.
İl kongresinde yapılan seçimde Özgür Çelik, Cemal Canpolat’a karşı kazanarak il başkanı olmuştu.
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e ait olduğu öne sürülen ve seçimde delege pazarlığı yapıldığına ilişkin bazı ses kayıtları sosyal medyaya düşmüş, Güney bu kaydın kendine ait olmadığını açıklamıştı.
Güney, “İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir.” açıklamasında bulunmuştu.
İNAN GÜNEY KİMDİR?
İnan Güney, 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Bu seçimin sonucunda Beyoğlu, 26 yıl sonra CHP’li bir belediyenin yönetimine geçmişti.
Güney, 1977 Sivas doğumlu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında bitiren Güney, “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı tez üzerinde çalıştı.
2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği yapan İnan Güney, 2020-2022 yılları arasında da CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi olarak görev yaptı.
Mali Müşavir olan İnan Güney, ailesiyle birlikte Beyoğlu’nda elektrik malzemesi ithalat-ihracatı yapan şirketlerin yöneticiliğini yaptı.
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