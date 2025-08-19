Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, dün tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Dün tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında yeni gelişme yaşandı.
Güney, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
NE OLMUŞTU?
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 17 şüpheli tutuklanmıştı.
