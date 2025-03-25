Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul İl Kongresi ile ilgili soruşturma nedeniyle, şüpheli sıfatı ile ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile ifadeye çağırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

CHP İstanbul İl Kongresine ilişkin soruşturma, "seçimde usulsüzlük" iddiasıyla yürütülüyor.

İNAN GÜNEY: BÖYLE BİR TOPLANTIDA YER ALMADIM

İnan Güney'e ait olduğu iddia edilen CHP İstanbul İl Kongresi'nde delege pazarlığı yapıldığına ilişkin bazı ses kayıtları sosyal medyaya düşmüştü.



İnan Güney, ses kaydı iddiasına ilişkin "İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir" açıklamasında bulunmuştu.