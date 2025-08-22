Beyoğlu Belediyesi'nde Sefer Karaahmetoğlu başkanvekili seçildi

Beyoğlu Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada CHP Grubu Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu, Başkanvekili seçildi.

Beyoğlu Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Işık Öğütçü'nün başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.



Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu'nu, AK Parti ve MHP Grubu ise Meclis Üyesi Süleyman Baba'yı aday gösterdi. Ardından adaylar için gizli oylamaya geçildi.



İlk iki turda üçte iki, üçüncü turda da salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle en fazla oyun arandığı dördüncü tura geçildi.



Dördüncü turda 30 oyun 16'sını alan Karaahmetoğlu, Belediye Başkanvekili seçildi.



NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiasıyla yapılan operasyonlarda 15 Ağustos günü Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 44 kişi gözaltına alındı.

Savcılık ifadesinin ardından Güney'in de aralarında bulunduğu 17 kişi “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” iddiasıyla tutuklandı.

Güney'in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı duyuruldu.

SEFER KARAAHMETOĞLU KİMDİR?

1978 Göreli Giresun doğumludur.

İlk, Orta eğitimini Giresun’da tamamlayıp Lise ve Lisans eğitimi İstanbul’da devam etmiştir.

2015 yılından bu yana Gayrimenkul, Ticaret Hukuku ve İcra İflas Hukuku alanında serbest avukatlık hizmeti vermekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.