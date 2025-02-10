Beyoğlu Vergi Dairesi'nde yangın

İstanbul'da Beyoğlu Vergi Dairesi’nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kablolardan kaynaklandığı öğrenilen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Beyoğlu Vergi Dairesi'nde yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki Beyoğlu Vergi Dairesi’nin bodrum katında bulunan kablolarda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 11.30 sıralarında çıktı.

Durumu fark eden çalışanlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerinbe itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulunanları tahliye ederek yangına müdahale etti

İtfiaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.

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