İstanbul'da motosikletli kurye, döviz bürosundan aldığı bir şirkete ait 300 bin doları bankaya götürmek üzere ilerlediği sırada Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde gasp edildi.
Kuryenin motosikletine araçlarıyla çarpan gaspçılar, düşerek yaralanan kuryedeki parayla kaçtı.
Yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Beyoğlu'da 300 bin dolarlık gasp
DHATürkiye
İstanbul Beyoğlu'da motosikletli kuryeden 300 bin dolar gasp edildi.
İstanbul'da motosikletli kurye, döviz bürosundan aldığı bir şirkete ait 300 bin doları bankaya götürmek üzere ilerlediği sırada Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde gasp edildi.