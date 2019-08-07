İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Bey Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın 1. katında saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Binada bulunanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede bulunan 4 kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalanlardan biri camı kırarak dışarı çıkmayı başarırken 3 kişiyi de itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişi de ambulansla hastaneye götürüldü.

Yanan binada mahsur kalanların olduğunu belirten İbrahim Kaygısız, "Dışarı çıktığımızda binadan dumanlar çıkıyordu. İçeride insanlar vardı. Bir kişi balkondan camı kırdı. Daha sonra da itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri 3-4 kişiyi içeriden çıkarttı" dedi.