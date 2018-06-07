İstanbul’da HDP üyeleri, Fransız Konsolosluğu önünden Tünel'e kadar yürüyüş yapacak.
Yürüyüş nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu doğrultuda, Zambak Sokak - İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal Caddesi İstikameti, Meşelik Sokak - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklal Caddesi İstikameti, Sadri Alışık Sokak - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklale Caddesi İstikameti, Atıf Yılmaz Caddesi - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklal Caddesi İstikameti, Balo Sokak - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklal Caddesi İstikameti, Turnacıbaşı Caddesi - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklal Caddesi İstikameti, Yeni Çarşı Caddesi - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklal Caddesi İstikameti, Meşrutiyet Caddesi - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklal Caddesi İstikameti, Kumbaracı Yokuşu - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklal Caddesi İstikameti, Asmalı Mescit Caddesi - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklal Caddesi İstikameti trafiğe kapatıldı.
Bu kapsamda, Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu, Kazancı Yokuşu İstikameti alternatif güzergah olarak belirlendi.
Beyoğlu’da bu caddeler trafiğe kapalı
Anadolu AjansıTürkiye
HDP’nin İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yapacağı yürüyüş nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul’da HDP üyeleri, Fransız Konsolosluğu önünden Tünel'e kadar yürüyüş yapacak.