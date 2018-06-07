İstanbul’da HDP üyeleri, Fransız Konsolosluğu önünden Tünel'e kadar yürüyüş yapacak.

Yürüyüş nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu doğrultuda, Zambak Sokak - İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal Caddesi İstikameti, Meşelik Sokak - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklal Caddesi İstikameti, Sadri Alışık Sokak - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklale Caddesi İstikameti, Atıf Yılmaz Caddesi - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklal Caddesi İstikameti, Balo Sokak - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklal Caddesi İstikameti, Turnacıbaşı Caddesi - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklal Caddesi İstikameti, Yeni Çarşı Caddesi - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklal Caddesi İstikameti, Meşrutiyet Caddesi - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklal Caddesi İstikameti, Kumbaracı Yokuşu - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklal Caddesi İstikameti, Asmalı Mescit Caddesi - İstiklal Caddesi keşisimi İstiklal Caddesi İstikameti trafiğe kapatıldı.

Bu kapsamda, Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu, Kazancı Yokuşu İstikameti alternatif güzergah olarak belirlendi.