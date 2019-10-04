İstanbul Beyoğlu'da 2 Ekim'de çökme riski bulunarak tahliye edilen bina, Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yıkılacak.

Ayhan Işık sokakta bulunan, çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edilen binanın yıkımına kararı verildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çökme riski nedeniyle 2 Ekim’de tahliye edilen Ayhan Işık Sokak'taki binanın önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Binanın incelme sonucunda yıkımına karar verildiğini belirten Yıldız,

''Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Beyoğlu Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız ortak bir çalışma yapmak suretiyle binanın gerek içinde gerek dışında incelemelerini yaptılar ve yıkılmasının daha uygun olacağına dair bir görüş belirttiler'' dedi.

ETRAFINDA TARİHİ ESERLER VAR



Yıkım işlemlerinin yaklaşık 10 gün sürebileceğini kaydeden Yıldız,

''Malum tarihi bir sokak ve etrafında da tarihi esereler var. Onlara da zarar gelmemesi bakımından şu anda en uygun yöntemle bu yıkımın nasıl, hangi yöntemle gerçekleşmesi konusunda teknik bir istişare yürütülüyor. Bunun kararı verildikten uygun usulle yıkım gerçekleşmiş olacak. Yıkım için teknik olarak bir hafta ile 10 günlük bir süre gerekli'' ifadelerini kullandı.

