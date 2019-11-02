Beyoğlu'da feci ölüm

İstanbu'un Beyoğlu ilçesinde bir kişi 6. kattan düşüp yaşamını yitirdi.

Saat 07.30 sıralarında İstiklal Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın 6. katında iddiaya göre tamirat işleri yapan Cihan Boz (35) isimli bir işçi çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Boz'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri işçinin düştüğü yeri güvenlik şeridi çekerek kapattı.

