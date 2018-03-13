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Beyoğlu'da liseli gencin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada baba ve enişte tutuklandı

Anadolu Ajansı

Türkiye

İstanbul Beyoğlu'da, lise öğrencisi Doğukan Köksal'ın, sandalyeye bağlanmış ve yakılmış halde cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturmada, Köksal'ın babası ve eniştesi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Beyoğlu İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak'ta önceki gün metruk bir binada sandalyeye bağlanmış ve yakılmış halde cesedi bulunan lise öğrencisi Doğukan Köksal'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal'ın babası ve halasının kocasının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 2 şüphelinin ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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