İstanbul Beyoğlu'da bulunan 4 katlı boş binada kısmi göçük meydana geldi. Kimsenin oturmadığı uzun süredir boş olan binanın dış cephe duvarının bir bölümü çöktü.
Çökmeyi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekipleri çökme meydana gelen binanın çevresine giriş çıkışı yasakladı.
Beyoğlu'da metruk binada çökme
NTV HaberTürkiye
İstanbul Beyoğlu'da 4 katlı metruk binanın dış cephe duvarında çökme meydana geldi.
İstanbul Beyoğlu'da bulunan 4 katlı boş binada kısmi göçük meydana geldi. Kimsenin oturmadığı uzun süredir boş olan binanın dış cephe duvarının bir bölümü çöktü.