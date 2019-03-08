İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi Ekrem Tur Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Dumandan etkilenen otel müşterileri ile çalışanlardan 7 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Beyoğlu'da otel yangını
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Beyoğlu'da bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 7 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi Ekrem Tur Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.