İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi Ekrem Tur Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen otel müşterileri ile çalışanlardan 7 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.