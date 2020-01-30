Beyoğlu'da otomobiline binmeye çalışan kişiye silahlı saldırı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sütlüce Mahallesi Uzun Bayır Sokak'ta saat 09.00 sıralarında iddiaya göre evinden çıkıp arabasına yönelen Kamil K. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar aracına binmeye çalışan Kamil K.'nın bacağına isabet etti.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.