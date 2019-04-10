İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Caddesi Kılburnu Sokağı üzerinde Ahmet Şenses yönetimindeki ticari taksinin tekerleği henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken yola girdi.
Senşes kazayı yara almadan atlatırken, yol ekiplerce trafiğe kapatıldı.
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Caddesi Kılburnu Sokağı üzerinde Ahmet Şenses yönetimindeki ticari taksinin tekerleği henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken yola girdi.
Senşes kazayı yara almadan atlatırken, yol ekiplerce trafiğe kapatıldı.