İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Caddesi Kılburnu Sokağı üzerinde Ahmet Şenses yönetimindeki ticari taksinin tekerleği henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken yola girdi.

Senşes kazayı yara almadan atlatırken, yol ekiplerce trafiğe kapatıldı.