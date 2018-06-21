İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Caddesi Taksim istikametinde seyir halindeki bir taksi, yolcu indirmek için durduğu sırada, arkadan gelen otomobil, taksi ve dolmuşla çarpıştı. Kazada ticari taksi içerisindeki 1 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle araçlardan akan yağ nedeniyle Gümüşsuyu Caddesi Taksim istikametine trafiğe kapatıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Beyoğlu'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Beyoğlu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Caddesi Taksim istikametinde seyir halindeki bir taksi, yolcu indirmek için durduğu sırada, arkadan gelen otomobil, taksi ve dolmuşla çarpıştı. Kazada ticari taksi içerisindeki 1 kişi yaralandı.