Beyoğlu’nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı

Yangın, saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Turan Caddesi’nde bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi.



İddaya göre, henüz bilinmeyen bir şekilde 2 katlı binanın üst katında yanma meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Alevlerin çatı katını sardığı bina itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrası söndürüldü. Yangında ölü ve yaralı olmazken mahalle sakinlerin kısa süreli panik yaşadıkları görüldü.