Beyoğlu'nda 3 katlı binada çökme: Beton parçaları araçların üzerine düştü

Beyoğlu'nda iş yeri olarak kullanılan ancak olay sırasında kapalı olduğu öğrenilen 3 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi. Çökme sırasında çatıdan kopan beton parçaları 4 aracın üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıda tehlike oluşturabilecek parçaları alarak temizledi.

Olay anını anlatan Doğan Can, "Telefonla konuşuyordum, bir anda patlama oldu. Sanki deprem oluyor sandım. Çıktım baktım ki; şu öndeki terek aşağı uçuyor arabaların üzerine, bina çöktü patladı birden bire. Dışarıda arabalarda hasar var, insanlarda sıkıntı yok. İnsanlar toplandı peşinden itfaiye geldi. İçeride hiç kimde kimse yoktu. En üst katta biri var o da erken paydos edip gitmiş" dedi.