Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın: Bir kişi ölü bulundu

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 3 katlı binada, elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Alevlerin daireyi sarması sonucu binadan duman çıktığını gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Soğutma çalışması yapmak için binaya giren ekipler, bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından üstünden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu!na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.