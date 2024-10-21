Beyoğlu’nda 4 katlı binadan anne ve bebeğin cesedi çıktı

Beyoğlu, Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak'ta 4 katlı bir binanın 1. katından gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri tarafından polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, daire içerisinde Afrika uyruklu Sauda A. isimli anne ile bebeğin cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde anne ve bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yerine gelen AFAD ekipleri de ilgili dairede ölçümler yaptı. Yapılan ölçüm sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.



Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta şerit çekerek güvenlik tedbirleri alırken bina içerisinde detaylı incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından cenaze aracına bindirilen anne ve bebeğin cenazesi Yenibosna Adlı Tıp morguna götürülmek üzere yola çıktı.