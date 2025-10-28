Beyoğlu'nda 4 turistin 59 bin lira hesap ödediği restoranda denetim

Almanya'dan İstanbul'a Fenerbahçe - Stuttgart maçını izlemeye gelen 4 turist, Beyoğlu'nda bindikleri taksinin şoförünün yönlendirmesiyle gittikleri bir restoranda 59 bin lira hesap ödedi.

Turistlerin adisyonu sosyal medyada paylaşmasının ardından restorana çok sayıda tepki geldi ve Ticaret Bakanlığı'na çok sayıda ihbar yapıldı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri restoranda denetim yaptı. Denetim sırasında ekipler, fiyat listesiyle turistlerin ödediği miktarı karşılaştırılarak tutanak tuttu.



30 ÜRÜNÜN ÜCRETİ FARKLI ÇIKTI

Restoranda yaklaşık 30 ürünün menüdeki ücreti ile alınan ücretin farklı olduğu, tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından restoran ile ilgili işlem yapılacağı öğrenildi.

"ALGI YAPILDI, İTİRAZ EDECEĞİZ"



İşletme sahibi Mahsum Çakır, "Bizim menümüzde bütün fiyatlarımızda hepsinde tek tek adisyonlarımızı da kontrol ettiğimizde hepsinde fiyat yazıyor. Sabah denetimden gelen arkadaşlara da belirttiğim gibi fiyatlarda herhangi bir sorun yok. Bir sıkıntı yok. Bu tamamıyla sadece sosyal medyada yüksek bir fiyat algısı yapılmasıdır. Biz her şeye açığız. Bizim bütün fiyatlarımız yazıyor. Burada herhangi bir haksızlık gibi bir şey söz konusu değildir. İtiraz edeceğiz" dedi.