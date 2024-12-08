Beyoğlu’nda 5 katlı binada yangın

Beyoğlu'nda 5 katlı apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beyoğlu’nda 5 katlı binada yangın

Çukur Mahallesi Salkım Saçak Sokak'taki 5 katlı binanın 2. katındaki dairede, soba devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Evde yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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