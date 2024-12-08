Beyoğlu’nda 5 katlı binada yangın

Çukur Mahallesi Salkım Saçak Sokak'taki 5 katlı binanın 2. katındaki dairede, soba devrilmesi sonucu yangın çıktı.



Evde yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.