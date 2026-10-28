Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü
28.10.2026 02:22
Son Güncelleme: 28.10.2026 02:56
Beyoğlu'nda çöken binanın yanındaki bina tahliye edildi.
Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü. Çöken binanın parçaları bitişikteki binaya hasar verirken, olay yerine sevk edilen ekipler arama çalışması başlattı.
Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta kentsel dönüşüm sebebiyle boşaltılan 5 katlı bina çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BİTİŞİKTEKİ BİNAYA HASAR VERDİ
Çöken binanın parçaları bitişikteki binaya hasar verirken, olay yerine gelen ekipler arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Metruk binada kalan birinin olma ihtimaline karşılık ekipler tarafından enkaz kaldırma ve arama çalışmaları devam ederken, zarar gören diğer binada yaşayanlar tahliye edildi.