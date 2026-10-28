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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü

28.10.2026 02:22

Son Güncelleme: 28.10.2026 02:56

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü
Anadolu Ajansı

Beyoğlu'nda çöken binanın yanındaki bina tahliye edildi.

DHA
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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü. Çöken binanın parçaları bitişikteki binaya hasar verirken, olay yerine sevk edilen ekipler arama çalışması başlattı.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta kentsel dönüşüm sebebiyle boşaltılan 5 katlı bina çöktü. 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİTİŞİKTEKİ BİNAYA HASAR VERDİ

 

Çöken binanın parçaları bitişikteki binaya hasar verirken, olay yerine gelen ekipler arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

DHA

Metruk binada kalan birinin olma ihtimaline karşılık ekipler tarafından enkaz kaldırma ve arama çalışmaları devam ederken, zarar gören diğer binada yaşayanlar tahliye edildi.