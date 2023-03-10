Beyoğlu'nda 5 yıldızlı otelde yangın

Beyoğlu’nda bulunan 5 yıldızlı bir otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı. Çok sayıda otel çalışanı dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Beyoğlu'nda 5 yıldızlı otelde yangın

Beyoğlu'nda bulunan 5 yıldızlı bir otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın da çok sayıda çalışanı dumandan etkilendi.

Beyoğlu'nda 5 yıldızlı otelde yangın - 1

, saat 01:00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan otelin çamaşırhanesinde çıktı. Kısa sürede tüm çamaşırhaneyi saran dumanlardan etkilenen çalışanlar, kendilerini zorlukla dışarı attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda  polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangının merkezine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Beyoğlu'nda 5 yıldızlı otelde yangın - 2

Dumandan etkilenelen otel çalışanlarına, olay yerine gelen ambulanlarda oksijen tedavisi uygulandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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