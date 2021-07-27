Beyoğlu'nda akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 3 yaralı

İstanbul'da boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Beyoğlu ilçesi Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta gelinin dayısının evinde buluşan aileler, boşanma kararı alan Giray çiftini barıştırmayı amaçlıyorlardı.

Ancak aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Gelinin babası Mürsel A. bacağından vuruldu. Bunun üzerine Mürsel A. da silahını çekerek karşı tarafa doğru ateş etti, çatışma çıktı.

Damat Berk Giray, damadın babası Hulusi Giray ve kuzeni Burak Giray kurşunların hedefi oldu. 3 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Karşı taraftan da 3 kişi yaralandı.



Cinayet zanlısı Mürsel A. gözaltına alındı. Bacağından yaralanan zanlı tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülecek.

Olayın ardından mahallede yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.