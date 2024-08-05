Beyoğlu'nda büfeye silahlı saldırı: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar

İddiaya göre, motosikletle gelen iki kasklı saldırgan bir büfenin önünden geçtikleri esnada büfeye gelişigüzel ateş etti.

Olay yerinde incelemelerini tamamlayan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

"BURADA TOPLANAN GENÇLERLE HUSUMETLERİ VARDI"



Yaşanan saldırının kendi işletmeleriyle bir alakası olmadığını söyleyen işletmeci Gökhan Bakır, "Bu dükkanda silahlı saldırı oldu. İki kişi motorla geçtiler. Saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Önce iki el ateş ettiler sonra dönüp tekrar ateş ettiler. Burada toplanan gençlerle husumetleri vardı o sebeple oldu. Biz esnaf olarak burada kimseyle kötü değiliz. Yaralananların durumu iyi herhangi bir problemleri yok. Dükkânda maddi hasar oluştu camımız kırıldı. Dışarda kurşun delikleri var. En azından can kaybımız yok." ifadelerini kullandı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırının yaşandığı esnada büfede bulunan müşterilerin yaşadığı panik ve yaralanma anları görüldü.

Görüntülerin devamında ise, şüphelilerin tekrar büfenin önüne geldikleri ve içlerinden birinin büfeye doğru gelişigüzel ateş ettiği anlar kameraya yansıdı.