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Beyoğlu'nda çatı yangını: 1 ölü

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda çatı yangını: 1 ölü

'un Beyoğlu ilçesi Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı.

Binanın çatı katında belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyürken, bitişikteki binanın da çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

itfaiyenin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin ilerleyen dakikalarda yaptığı kontrolde, çatı katında tek başına yaşayan Adem Bayrak'ın(68) cansız bedenine ulaşıldı.

Adem Bayrak'ın cansız bedeni, polisin incelemelerinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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