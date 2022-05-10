Beyoğlu'nda cinayet

İstanbul Beyoğlu'nda, 3 kişi tarafından art arda dövülüp kalbinden bıçaklanan 28 yaşındaki Samet Civelek hayatını kaybetti. Şüpheliler gözaltına alındı.

Haberler - NTV Haber - DHA 10.05.2022 - 12:31

Beyoğlu'nda cinayet

'un Beyoğlu ilçesinde cep telefonu çaldığı iddia edilen kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyinağa Mahallesi'nde Faruk A., yolda karşılaştığı Samet Civelek'i cep telefonunu çalmakla suçladı.

Tartışmaya Faruk A.'nın arkadaşları Tuncay B. ve İbrahim B. de dahil oldu.

ART ARDA DÖVÜP KALBİNDEN BIÇAKLADILAR

3 kişi tarafından dövülen Samet Civelek kaçmaya başladı.

Bir binaya giren Civelek'i yakalayan 3 arkadaş, onu tekrar dövdü.

Saldırganların elinden kaçmaya çalışan genç, kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Samet Civelek kurtarılamadı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Görüntüleri incelemeye alan polis Faruk A., Tuncay B. ve İbrahim B.'yi saklandıkları yerde yakaladı.

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