Beyoğlu'nda cinayet

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde cep telefonu çaldığı iddia edilen kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.



Hüseyinağa Mahallesi'nde Faruk A., yolda karşılaştığı Samet Civelek'i cep telefonunu çalmakla suçladı.



Tartışmaya Faruk A.'nın arkadaşları Tuncay B. ve İbrahim B. de dahil oldu.



ART ARDA DÖVÜP KALBİNDEN BIÇAKLADILAR

3 kişi tarafından dövülen Samet Civelek kaçmaya başladı.



Bir binaya giren Civelek'i yakalayan 3 arkadaş, onu tekrar dövdü.



Saldırganların elinden kaçmaya çalışan genç, kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Samet Civelek kurtarılamadı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA



Görüntüleri incelemeye alan polis Faruk A., Tuncay B. ve İbrahim B.'yi saklandıkları yerde yakaladı.