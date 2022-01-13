Beyoğlu'nda değnekçiler polise yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda değnekçilik yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, ihbar üzerine Karaköy Necatibey Caddesi üzerinde 3 kişinin yelek giyerek ve yola duba koyarak değnekçilik yaptığını belirledi.



Değnekçilik yaptığı tespit edilen Cemal B., İbrahim B. ve Abdulhalim A. gözaltına alındı.



Şüpheliler, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. maddesi uyarınca, kara yolu üzerinde park eden araçlardan işletme izni olmadan ücret alındığı gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılmak üzere Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.



Değnekçilerin sürücüleri yönlendirerek araçları park ettirmeleri ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.