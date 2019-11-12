Beyoğlu'nda dehşet: Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

İstanbul Beyoğlu'nda vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadından para isteyen bir kişi, olumsuz yanıt alınca kadına inşaat demiriyle saldırdı. Saldırgan çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul'da Beyoğlu Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince saldırgan yanında getirdiği inşaat demirini 4-5 kere kadının vücuduna sapladı.

Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Polisin gözaltına aldığı saldırgan da ambulansla hastaneye götürüldü. Saat 10.15'te meydana gelen olay sonrası çevredeki vatandaşlar saldırgana tepki gösterdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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