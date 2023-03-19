Beyoğlu'nda dernek lokaline silahlı saldırı: 3 yaralı

Olay yeri inceleme ekipleri lokalde inceleme yaptı. Saldırının failini yakalamak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



Saldırının görgü tanığı Adem Kodal, şapkalı ve maskeli bir kişinin kapıyı açarak içeride oyun oynayan 4 kişiye doğru ateş açtığını söyledi.



Olayın çok hızlı gerçekleştiğini ve saldırganın da olay yerinden hemen kaçtığını ifade eden Kodal, "Bir kişinin çok kan kaybı vardı. Diğer ikisi iyiydi. Ayakta çıktılar içeriden ve arabalarla hastaneye götürüldüler." ifadelerini kullandı.