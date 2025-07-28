Beyoğlu'nda dolmuş kazası: 2'si ağır 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana geldi.



Unkapanı istikametinde seyir halindeki dolmuş, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarında park halinde olan otobüse çarptı.

Kaldırımda yüyüyen bir kişi, savrulan dolmuşun çarpmasıyla köprüden düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.



2'si ağır 5 yaralı hastaneye sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

