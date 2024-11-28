Beyoğlu'nda evlat dehşeti: Yaşlı annesini döverek öldürdü

İstanbul'da bir kişi, yaşlı annesini öldürdü.

Olay, Beyoğlu ilçesi Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki evde geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi.

POLİSİ ARAYIP "ANNEM EVDE HAREKETSİZ YATIYOR" DEDİ

Edinilen bilgiye göre, E.İ. (57) polisi arayarak annesinin evde hareketsiz yerde yattığı ihbarında bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yerde sırt üstü hareketsiz yatan 79 yaşındaki M.S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ELLERİNDE ŞİŞLİK OLDUĞU GÖRÜLDÜ



Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli E.İ.’nin ellerinde şişlik olduğunu tespit etti.

E.İ. gece annesiyle tartıştığını ve ardından da yattığını söyledi. Sabah kalkınca annesinin hareketsiz yattığını gördüğünü belirtti.

Şüphelinin annesiyle aralarında tartışma yaşandığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü E.İ. tarafından dövülen kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli E.İ. "Kasten öldürme" suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

