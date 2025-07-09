Beyoğlu'nda feci olay: 15 Temmuz gazisi balkondan düşüp öldü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Şahkulu Mahallesi Müellif Sokak'taki evde babası ile yaşayan Beyoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli 15 Temmuz gazisi Bünyamin Kozan, 7 Temmuz'da 5'inci kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek asfalt zemine düştü.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kozan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen Kozan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından dün Kasımpaşa Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Törene Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy da katıldı.



Beyoğlu Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Vatan, millet ve bayrak uğruna gözünü kırpmadan mücadele etmiş kahraman gazimizin emaneti olan şanlı bayrağımız, Kaymakamımız Sayın Atasoy tarafından babasına takdim edildi." ifadelerine yer verildi.