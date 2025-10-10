Beyoğlu'nda gecekondu alev alev yandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta bulunan gecekonduda saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.