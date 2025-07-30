Beyoğlu'nda hamama baskın: Dört saldırganın eğlencesi yarım kaldı!

Beyoğlu'nda antikacı dükkanına silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin dört zanlı, hamamda eğlendikleri sırada yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 27 Temmuz günü Çukurcuma Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir antikacıya silahla ateş açılmasına ilişkin çalışma yaptı. İş yerine iki merminin isabet ettiği belirlenirken, olay yeri çevresinde üç boş kovan ele geçirildi.

HAMAMDA OLDUKLARI BELİRLENDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, iş yerine silahla ateş açan şüpheli ile olaya karıştığı belirlenen üç zanlının hamamda olduğunu tespit etti.