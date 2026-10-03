Beyoğlu'nda hanutçu, değnekçi, dilenci operasyonu

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerdeki denetimlerini artırdı.

Ekipler, dilencilik, hanutçuluk ve değnekçilik yapanları suçüstü yakaladı. Denetimlerde dilencilik yaptığı belirlenen 15 kişiye idari yaptırım uygulanırken, dilendirildiği tespit edilen 25 çocukla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

Hanutçuluk yaptığı belirlenen 35 kişi hakkında idari işlem uygulanırken, bu faaliyetlerle bağlantılı 10 iş yeri de kapatıldı.

Yasa dışı otoparkçılık yaparak vatandaşlara park yeri gösterip ücret talep eden 5 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Uygulama kapsamında denetlenen 25 alkollü işletmeden, mevzuata aykırılık tespit edilen 10'u kapatıldı.

Polis ekipleri, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu sonucunda ise çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı.