Beyoğlu'nda havaya ateş açan şüpheli tutuklandı
24.11.2025 16:22
Beyoğlu'nda tartışma sırasında silahla havaya ateş açan şüpheli genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan tutuklandı.
İstanbul Beyoğlu'nda havaya ateş açan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım'da Evliya Çelebi Mahallesi'nde motosikletli 2 kişiyle tartışırken silahla havaya ateş açan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen şüpheli M.A.G. (25) gözaltına alınırken, olayda kullanılan silah da çalılık alanda ele geçirildi.
Şüpheli, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.