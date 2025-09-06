Beyoğlu’nda "Huzur İstanbul" denetimi: Helikopter de destek verdi

Emniyet ekipleri tarafından Beyoğlu'nda "Huzur İstanbul" denetimi gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde katıldığı 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi.

Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda saat 20.00 itibarıyla başlayan denetim sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

