Beyoğlu'nda ilginç olay: Kendini yere atarak taksiciye tepki gösterdi

Beyoğlu'nda iddiaya göre bindiği taksinin şoförü ile iletişim kuramayan yabancı uyruklu kadın, duruma tepki gösterince tartışma çıktı.Taksici tarafından araçtan indirilen kadın, kendini yere attı, aracın altına girmeye çalıştı.

Beyoğlu'nda ilginç olay: Kendini yere atarak taksiciye tepki gösterdi

Olay, Salı günü öğle saatlerinde Kurtuluş Deresi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu , durdurduğu taksiye bindi. Daha sonra taksiciyle iletişim kuramayan kadın, bu duruma tepki gösterdi. Şoförün yabancı uyruklu kadını araçtan indirmek istemesi üzerine gerginlik arttı.

Beyoğlu'nda ilginç olay: Kendini yere atarak taksiciye tepki gösterdi - 1

KENDİSİNİ YERE ATTI

Taksiden inmek istemeyen kadın direnerek karşılık verirken, yerlerde süründü. Tehditler savuran kadın yere yatarak bir ara taksinin altına girmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde taksi şoförünün, motosiklet sürücüsünden yardım alarak kadını taksiden indirdiği, daha sonra kadının Arapça konuşarak kendini yerlere attığı görülüyor.

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