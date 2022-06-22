Beyoğlu'nda iş kazası: 1 ölü

İstanbul Beyoğlu'nda çelik çatı inşaatı sırasında yaşanan iş kazasında, çalışanlardan İsak Erzi hayatını kaybetti.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 22.06.2022 - 09:53

Beyoğlu'nda iş kazası: 1 ölü

'un Beyoğlu ilçesi Haliç Camii Kebir Mahallesi Tersane Caddesi'nde yapımı süren inşaat projesinde çelik çatı yapımında çalışan İsak Erzi ile Mustafa Özçelik, henüz belirlenemeyen nedenle, çatıya bağlı çelik parçayla birlikte düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Erzi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Özçelik ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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