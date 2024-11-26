Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 7 şüpheliye tutuklama talebi

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında dün Beyoğlu'nda izinsiz düzenlenen gösterilere katılan ve uyarılara rağmen dağılmayarak emniyet güçlerine direndiği belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



Savcılıktaki ifadeleri alınan şüpheliler, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.



Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.