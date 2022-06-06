Beyoğlu'nda kadın cinayeti: 3 kişi tutuklandı

Beyoğlu'nda bir kadını ellerini bağlayıp bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen cumartesi Şehit Muhtar Caddesi Taksim Fırını Sokak'taki bir binanın ikinci katında yaşanan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'un elleri bağlanıp bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.



Yapılan araştırmada, Bozkurt'un öldürüldüğü saatlerde binadan çıkarak uzaklaşan ve olayla ilişkisi olabileceği değerlendirilen 3 şüpheli tespit edildi.



Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, Eyüp K. (19), Mehmet S. (18) ve K.K'yi (17) yakalayarak gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden Mehmet S. ve Eyüp K. "nitelikli kasten öldürme" ile "yağma", K.K. ise "nitelikli kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.